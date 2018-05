A biztonsági kamera felvételei alapján a férfi gyanútlanul állt a sorban a kisboltban, amikor a mögötte álló civilruhás rendőr fegyvert fogott rá, és felszólítótta, hogy tegye vissza a kezében lévő Mentost a pultra, mire a férfi közölte, hogy fizetett érte. A rendőr ezután megkérdezte az eladót, hogy tényleg fizetett-e érte. Az eladó igennel válaszolt, mire a rendőr bocsánatot kért a férfitól.

A férfi az ABC Newsnak azt mondta, még mindig nem dolgozta fel igazán a történteket, és be fogja perelni a rendőrséget. A rendőrségnél megerősítették, hogy a fegyveres férfi civil ruhás rendőr volt, és azt is közölték, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben. A helyi rendőr-főkapitány azt is elmondta, hogy a videófelvételt látva ő is felháborítónak tartja az esetet, de többet nem mondhat, amíg a vizsgálat tart.