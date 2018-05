Lukács László, a Tankcsapda frontembere idén ötven éves, és úgy döntött, hogy emiatt megajándékoz valakit. Felajánlotta az autóját (egy kombi Opel Astrát) egy szerencsésnek, azzal a kikötéssel, hogy a nyertesnek valamilyen jó ügyet kell szolgálnia. Volt közönségszavazás is, zsűri is, és végül a szentesi Földvári Nagy Zsuzsannát választották, aki hosszú évek óta vezeti a Koraszülöttekért Országos Egyesületet és előadásokat tart a témában, weboldalt szerkeszt. A nyertes cascót, biztosítást és egy üzemanyagkártyát is kapott.

"Ez az ajándék, úgy gondolom, nemcsak az én évtizedes önkéntes munkám elismerése, hanem az egész egyesületé" – idézi a nyertest a Hammer World.