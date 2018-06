Még hét végéig lehet megnézni az “Elbűvölő Sanghaj” fotókiállítást az Ybl Budai Kreatív Házban, sőt írhatnám azt is, hogy megtekinteni, mert ez egy amolyan hivatalos kiállítás, amit a Kínai Népköztársaság és Budapest székesfőváros, és amúgy is az "Egy övezet, egy út kezdeményezés" ötödik évfordulója alkalmából, bármit is jelentsen ez a kezdeményezés, mármint öltönyös politikusokon, átvágott szalagokon és állami hírügynökségek fotóarchívumaiba illő, kényszeredett mosolyokon kívül.

Hogy mégis miért érdemes elmenni erre a kiállításra mégis? Hát mert Sanghaj, a modern és a régi is elég sokat köszönhet egy magyar építésznek, aki az első világháborúban Lengyelországban esett fogságba, majd valahogy a világ másik felére keveredett, ahol felhúzott egy fél várost. Ez persze csak a vázlatos ismertető, a teljes történet egész estés, színes és szélesvásznú. A kiállítás ugyan nem ezt a történetet mutatja be, hanem a várost, ami kicsit európai, nagyon ázsiai, modern és mégis kopott és történelmi.