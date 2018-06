A Yes Theory youtuberei végezték el a kísérletet, persze nem forinttal, hanem az ennek megfelelő 1000 dollár készpénzzel. Az édességbolt meg a játékterem hozza a sztereotípiákat, a limuzinbérlésre én mondjuk nem gondoltam volna, az viszont szívet melengető, hogy a kissrác utcazenészeknek osztogat pénzt, és arra is gondol, hogy ajándékot vigyen haza a családtagjainak. Na, most hogy jól elspoilereztem mindent, meg lehet nézni videón is: