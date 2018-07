New Yorkban most elviselhetetlenül meleg van, ezért is volt mérhetetlenül szörnyű tett a LinkNYC utcai internetes/telefonos/webkamerás kioszkjait feltörni.

A hekkerek a jégkrémes autó dallamát játszották le

Képzeljék el a környék kisgyerekeit, ahogyan könnyes szemmel rángatják a szüleik kezét, hogy vegyenek már jégkrémet, de nincs kitől.

A szó szoros értelmében nem törték fel a LinkNYC kioszkjait, inkább csak kihasználták a benne rejlő lehetőségeket: telefonhívások segítéségével játszották le az ismert dallamot.

