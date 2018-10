Ez egy ilyen nap. Alig néhány órával ezelőtt írtunk a megáradt Chandiablóból kihalászott mexikói motorosról, most meg itt van az újabb szenzáció: a törökországi Diyarbakirban beszakadt a járda két kedélyes beszélgető hölgy alatt. A csodával határos módon mindketten megúszták kisebb sérülésekkel.

Watch the moment two women escaped with minor injuries after a pavement collapsed in Turkey.



