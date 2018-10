A pár napon belül Budapesten is üzletet nyitó, szupersikeres kézműves sörfőzdét, a BrewDog saját légijáratot indít a két nagyobb telephelye között, Skóciából az amerikai Ohio államba reptetik a rajongóikat, miközben felszolgálnak minden olyasmit, amit a kocsmáikban is szoktak. Tehát gyakorlatilag nyitnak egy új kocsmát, csak most egy olyat, amit egy működő repülőgépen rendeznek be, ami átrepüli az óceánt.

Az ötletről egyelőre nem tudni, hogy sikeres lesz-e, elég óvatos a cég is. Most csak az első járatot hirdették meg, kizárólag a klubtagsággal rendelkező törzsvásárlóiknak (akik azért vannak jó páran, úgy 90 ezren), ez február 21. és 25. között lenne, amennyiben van elég érdeklődő, aki előre, egy pénzgyűjtő kampány keretében hajlandó kifizetni az 1600 dolláros díjat.

Ebben az árban, és a 4 napban benne van a Londonból induló járattól kezdve, az amerikai sörgyár melletti szálló díján át, a sörtörténeti múzeumozás és gyárlátogatás költsége is, meg a visszaút Londonba. Ha sikeres lesz az első menet, akkor lesz több út is idővel, állítja a cég, és hosszabb távon egy saját légitársaság is összejöhet rendszeres járatokkal, sörgyár melletti leszállópályával, A próbamenet 1600 dollárba kerül. (Jalopnik)