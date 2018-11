...Bradley Stokes.

Ez a hír lényegében ennyi, esetleg annyi érdekes mozzanat van még benne, hogy a 23 éves fiatalember pontosan a név miatt jelentkezett ebbe a csapatba. Bradley Stokesról, a Bradley Stoke FC új játékosáról a Bristol Live nevű oldalon olvashat egy picit többet, a Bradley Stoke nevű település ugyanis Bristol vonzáskörzetében található.

Ha én futballozni szeretnék és Diós Györgynek vagy Urbán Ferencnek hívnának, nekem is könnyebben menne a csapatválasztás.

‘The club secretary asked me for ID because he thought I was winding him up.’



This player was always destined to play for Bradley Stoke Town FC*https://t.co/iEWX1rMXcm pic.twitter.com/26QZfqA5EZ