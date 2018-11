Minden idők egyik legvirálisabb zenekari hisztije ez itt kérem szépen. A Witchrot nevű zenekar bőgőse tette közzé az alábbi bejegyzést a Facebookon, amit a közösségi média erejének köszönhetően a zenei szaklapok is szépen felkaptak, és a Witchrot ismertsége soha nem látott magasságokba emelkedett.

A lényeg: mivel a gitáros megdugta a basszusgitáros nőjét, ezért a közös zenélésnek értelemszerűen annyi lett, de mint minden igazi művész, hősünk is merített az őt ért méltánytalanságból, és hitvallásnak is felfogható, mélyről jövő, keserű posztjában azt ígéri, hogy a lelke mélyéről előhömpölygő gyűlölet zene formájában ölt majd testet, és a legpusztítóbb muzsika születik majd meg belőle.

A végére beszúrt, "ja, a dobosunk is meghalt" elméletileg kamu, bár még a dobos nem jelentkezett, hogy cáfoljon. A bejegyzésen 15k like és 13k like van, ráadásul a Twitteren is van utóélete, szóval ha netán médaiahekk lenne, és a menyecske erényesebb, mint egy Semjén Zsolt-i nőalak, akkor gratula, soha a büdös életbe' nem kerestem volna rá a zenekarra enélkül.