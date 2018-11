Máskor ennek a koncertnek a negyedéért is simán kifizetne az ember annyit, mint amennyibe a Headbanger's Ball nevű metálturné budapesti állomása kerül: egy este lép fel a thrash metál négy alapzenekara, az Exodus, a Sodom, a Death Angel és a Suicidal Angel, december 2-án a Barba Negrában.

Már csak azért is jó, hogy ez a turné eljön Budapestre, mert 2018 legfontosabb turnéja a műfajban nem jutott: Bécsig kellett menni, hogy lássuk a műfaj egyik alapítója és legnagyobb neve, a Slayer búcsúkoncertjét. Mondjuk üröm az örömben, hogy pont emiatt nem a legendás gitárosával, Gary Holttal érkezik hozzánk az Exodus, hiszen ő épp a Slayerben tölti be a már öt éve meghalt Jeff Hanneman pozícióját. Mindenesetre aki arra a koncertre nem jutott el, annak azért, aki meg eljutott, annak azért van ott a helye a vasárnapi bulin, innen nézve nem is igazán érthető, miért nincs még teltház.

Amikor a Sodom legutóbb Magyarországon járt, fel is elevenítettük az énekessel egy pár évtizedes magyarországi élményét, amikor a magyar határon kiszállt pisilni a turnébuszból, mire a többiek nélküle mentek tovább, és egy magyar autós mentette meg az akkori koncertet. Na ezzel az autóssal hoztuk össze két éve Onkel Tomot: