Egy nappal azután, hogy az Index címlapjának legaljáról lekerült a pornógomb, az egy kattintással a mocsokba vezető átjáró, a hazai internetes szcéna néhány tagjának a nagybetűs életet, a világ józanabbik felén alkalmi szórakozást, és ezek szerint egy kis(?) pornónézegetést jelentő Tumblr nevű mikroblogszolgáltató vezetősége is bejelentette, hogy december 17-től pornómentesítik a Tumblit..

Az indoklás dióhéjban kb ennyi:

2007 óta lehetett itten önkifejezni nyakló nélkül, büszkék is vagyunk rá, hogy oly sok művészt blablablablablabla, de hét eljött az idő a magunkba szállásnak, az önértékelésnek és a vállalati bullshitszótár többi elemének, így blablablablablabla, mindenki változik, mi is. Azaz: ha csak azért vetted at a nagy tégely öklözőzsírt, hogy a szomszédasszonnyal töltött pásztorórákat fotózd, és megfilterezve feltold hozzánk, akkor rábasztál.

NEM LESZ SE PORNÓ SE MEZTELENSÉG A TUMBLIN, MERT EZ EGY BIZTONSÁGOS HELY, AHOL SZABADON KIFEJEZHETED MAGAD, KIVÉVE PORNÓBAN.

Azaz, ha ki akarod verni, guglizzál, mint minden rendes ember, ne a dasht nézegesd. December 17-től nem lehet pornót feltölteni a Tumblrre. Persze fát vágunk, így forgács is lesz, lehet, valami átcsúszik eleinte, de idővel nem fog. De transzparensek leszünk. Nem hallgatunk semmit el. Szóval ha kapsz egy ilyen levelet, hogy

Kedves faszomvége,

Minden bizonnyal véletlenül és mellékattintás végett akartad feltölteni a faszommegavege.tumblr.com-ra a Lucskos ölbe lüktető rúd dukál #45 című alkotást, miközben az üzletszabályzat kifejezettem tiltja PORNÓ PROPAGÁLÁSÁT.

További munkasikereket!

tumblr.com

Szóval ezt nem véletlenül kapod majd, hanem MERT PORNÓT AKARTÁL FELÖLTENI. Azért maradj velünk!