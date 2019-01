bazdmeg, de meleg van.

Hamarosan itt a Super Bowl, ami nem csak az amerikai futballnak, hanem a tévéreklámoknak is a legnagyobb éves eseménye. Ilyenkor egészen bizarr és meglepő reklámok is megszoktak jelenni, arra azonban tökre nem számítottunk, hogy Chance the Rapper a talpig fehérbe öltözött Backstreet Boysszal fog táncolni egy reklám kedvéért.

(Egyébként Kevinnek majdnem olyan jól áll ez a szörmekabát, mint a botox)