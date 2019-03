A Seychelle-szigetekhez tartozó Aldabra szigete nagyon fontos fészkelőhely a teknősök számára. Van köztük olyan faj, ami már csak ezen a szigeten él, de az aldabrai óriásteknősöknek a vízpartra sodródott flip-flop szőnyegen kell keresztül küzdeniük magukat, mire kiérnek a szárazföldre. Craig Francourt és társai már kiszedtek egy kisebb dombnyit, de azt mondják, akár 50-60 ezer(!) darabot is vállalnak.

"This is a drop in the ocean of what we've been doing."



Volunteer Craig Francourt says they aim to remove 50,000 - 60,000 flip-flops from turtle nesting beaches on Aldabra during a clean-up project.



Follow #DeepOceanLive here: https://t.co/MpPGgq9XRA pic.twitter.com/OcXaQIz4so