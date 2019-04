New York város vezetése nagy egyetértésben elfogadta azt a javaslatot, ami keményen korlátozná a munkáltatókat abban, hogy marihuána miatt drogtesztet is kérhessenek az álláskeresőktől. A New York Times írja, hogy az új törvény az állami- és magáncégekre is vonatkozik.

Mindezt úgy érték el, hogy hiába próbálkoznak vele, évek óta nem tudják elérni, hogy legalizálják a füvet New Yorkban. Emellett azt a javaslatot is elfogadták, hogy a jövőben feltételesen szabadlábon lévő elítélteken se lehessen olyan tesztet végrehajtani, amely kimutathatja, hogy az illető marihuánát fogyasztott.

A két javaslat azután léphet életbe, hogy a törvényt aláírta Bill de Blasio polgármester is.