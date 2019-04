Na, most hogy így körülírtam, tessék, íme

az Izraeli Hableányok Közössége

Aminek csaknem ezer tagja van, akiket – nem csak hableányokat, hanem hablegényeket is – az köt össze, hogy mindannyian imádnak csillogó farokuszonnyal úszkálni a tengerben. De nem csak a tengerben, hanem az uszodákban is hableány- (és hablegény-) felszerelésben jelennek meg. Szenvedélyüket egyébként a róluk szóló riport alapján nem tartják öncélúnak, mivel a mitikus lények bőrébe bújva egy nagyon is valóságos veszélyre, az óceánokat fenyegető környezeti károkra akarják felhívni a figyelmet.