Általában mindenki alig várja, hogy végre hazaérjen egy fárasztó nap után, de arra valószínűleg senki sincs felkészülve, hogy egy vadidegen meztelen férfi üdítőt iszogasson a kanapéján.

Pedig Nashville-ben pontosan ez történt. A rendőrsági bejelentés szerint a ház igazi lakója hazament, meglátta ezt a kis jelenetet, távozásra szólította fel a férfit, aki nem elég, hogy sikoltozni kezdett, de még az üdítőt is eldobta, úgyhogy a kanapé mellett a szőnyeget is lehet majd takarítani. Úgy tudni, hogy a 67 éves James Wootent a rendőrök már rá tudták venni, hogy elhagyja a lakást, és arra is, hogy legalább egy pólót magára vegyen, de az is kiderült, hogy az üdítőzés előtt még fagyizott is egyet.

Az nem derült ki, hogy miért csinálta ezt, illetve miért nem otthon csinálta ugyanezt, mindenesetre az eset után csak 5000 dolláros óvadék fejében szabadulhat az előzetes letartóztatásból, ahol nem valószínű, hogy kényelmes a kanapé, és üdítőt is adnak.