Triviálisnak tűnik, de egy 23 éves árpádhalmi férfi mégis így próbálta kicsinosítani a felújítás alatt lévő házát, nem is túl meglepő, hogy végül a rendőrök elkapták. Mint kiderült, a férfi tavaly november és idén március 19-e között juthatott be a tanyára, ahol amúgy dolgozott, így pontosan tudta azt is, hogy hol tartják a kulcsokat.

Bent aztán egészen bizarr csomagot állított össze a főnöke cuccaiból,

első körben felszedett 25 négyzetméter laminált parkettát,

aztán fogott egy gímszarvas trófeát,

meg egy köteg dobra felcsavart villanypásztor vezetéket,

meg az ahhoz tartozó csaknem száz konzolt,

egy dohányzóasztalt,

hat tölgyfa széket

és hét zsák kukorica-vetőmagot is.

Ezeket aztán mind felhasználta valamilyen módon a felújítás alatt lévő házában, de nem sokáig élvezhette őket, mert a rendőrök elfogták és a kihallgatása során készségesen be is ismerte a tett elkövetését. Itt jött egyébként egy újabb csavar, a férfi ugyanis meg is magyarázta a lopást, mint mondta, a szarvasagancsot a nappalijába tette, a székeket az étkezőbe, a parkettát meg azért szedte fel,

mert szüksége volt rá.

Ezzel aztán tényleg nehezen lehetne vitatkozni, de ennek ellenére eljárás indult a férfi ellen, amiben csak az nyújthat némi vigaszt számára, hogy legalább az okozott kár megtérült.

Az ügy során készült rendőrségi képek ezúttal is egészen csodálatosak lettek, személyes kedvencem a fentebb látható szarvasagancs a rettenetes színű falon, de az elmosódott étkező is kiváló felvétel.

(police.hu)