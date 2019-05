A rendőrség honlapja számol be arról, hogy vasárnap reggel érkezett futott be hozzájuk egy hívás: egy családi ház tulajdonosa arról számolt be nekik, hogy a külföldi útjáról hazaérkezve azzal szembesült, hogy egy vadidegen férfi alszik az emeleti szobában.

Meg is érkeztek a rendőrök nem sokkal később, és felébresztették a férfit majd előállították a Várpalotai Rendőrkapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták, innentől a közleményé a szó:

Cs. Roland a nyomozóknak azt mondta, hogy az előző estét barátaival egy szórakozóhelyen töltötte, ahol alkoholt fogyasztott, és véleménye szerint ez bátorította fel arra, hogy saját otthona helyett egy idegen házban aludjon.

A férfi ellen rongálás vétség és magánlaksértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Várpalotai Rendőrkapitányság.