Hetek óta áll a bál Amerikában Alabama állam megszigorított abortusztörvénye miatt, ami akkor sem engedi a terhesség megszakítását, ha a gyerek nemi erőszakból fogant. A botrány kapcsán kapott reflektorfényt Jessica (a családnevét saját kérésére nem közölte az amerikai média) története, Birminghamből, Alabama legnagyobb városából.

Jessicát 12 éves korában erőszakolta meg először a nagybátya (az anyja féltestvére), és ez aztán több mint egy évtizeden át folytatódott. Négyszer esett teherbe. Először 14 évesen, akkor elvetélt, aztán 16 évesen, amikor egy egészséges fiú született a nemi erőszakból. 18 évesen harmadszor is terhes lett, a baba meg is született, komoly genetikai rendellenességekkel (összefüggésben a vérfertőzéssel, amiből fogant), és meg is halt. 19 évesen született meg a második fia. Bár az erőszakra egyértelmű bizonyíték volt, DNS-teszttel, a férfit sosem ítélték el. Sőt, a családja arra kényszerítse, hogy feleségül menjen hozzá (később a házasságot a vérrokoni kapcsolat miatt érvénytelenítették).

Ez már eddig is elég borzasztó, de csak most jön a java. A gyerekek apja bíróság elé citálta a most 32 éves nőt, mert az megtagadta tőle a gyerekei láthatási jogát. A bíróság pedig döntött: az erőszaktevő nagybácsinak joga van a gyerekeivel találkozni, és Jessica minden egyes megtagadott látogatás után két nap börtönnel büntethető.

