A Koncert a tojásban elég fura alkotás. Bizarr környezetben, egészen furcsa figurák, tárgyak és cselekmények zsúfolódnak össze (érdemes megfigyelni mondjuk, hogyan lopják meg a kottára mutató barátot). Aki ismer legalább egy-két Hieronymus Bosch-művet, annak egészen biztos eszébe jut erről is a reneszánsz mester. Sokáig a művészettörténészek is úgy gondolták, hogy az ő alkotása. Neki is van ugyanis egy vázlata egy tojásban éneklő kórusról, és a kép amúgy is igen hasonlít egy híres művére, a Bolondok hajójára.

Ma azonban már tudjuk, hogy a kép nem lehet az övé, és ennek a megállapításában az a kotta is a kutatók segítségére volt, amelyből a tojás utasai játszanak. A korabeli képeken ugyanis nem csak úgy feldobtak pár kottafejet, hogy jól nézzenek ki, hanem általában valódi zenéket ábrázoltak a festők. Mindegy, hogy az csak egy kő volt, amire aktok támaszkodtak, vagy egy hangjegyekkel teli fenék.

Ez például így szólt:

Thomas Crecquillon műve (melynek van amúgy vokális feldolgozása is) viszont évtizedekkel Bosch halála után született, vagyis a kép már csak ezért sem lehet a festő műve.