Amerikában is imádják a Toy Story 4-et, mi is odáig voltunk érte, Kínában viszont nem ugrottak rá túlzottan Woodyék kalandjaira, olyannyira, hogy 13,2 millió dollárt termelve kikapott egy 2001-es filmtől is.

Merthogy Kínában a Pixar filmjével együtt mutatták be a 2001-es Chihiro Szellemországban-t, Mijazaki Hajao klasszikusa pedig sokkal jobban megfogta a kínaiakat – a tizennyolc éves film 28 millió dollárt termelt.

Fotó: Huang Hai / Studio Ghibli

Mijazaki filmje egyébként hivatalos mozibemutató nélkül szép lassan azért elterjedt az évek alatt Kínában, de más azért vásznon megnézni a filmet, amit az eredmény is mutat. Tavaly egyébként a Totoro – A varázserdő titka hasonló sikert hozott a Ghiblinek Kínában, az 25 millió dolláros hétvégével nyitott kínai premierjén.

via io9