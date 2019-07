Nem tudtam másképp reagálni, amikor azt olvastam reggel a Nemzeti Sport Online-on, hogy Erdei Zsolt volt edzője lesz az NB III.-as, egykori NB I.-es egri futballcsapat edzője. Aztán a cikkből kiderült, hogy arról a Klink Zoltánról van szó, aki 1974 és 1992 között maga is futballista volt, az Újpesttel az NB I.-ben is játszott. Azt abbahagyva kezdett testépítéssel és fitnesszel foglalkozni, majd Erdei mellett Kammerer Zoltán erőnléti edzéseit is elvállalta.

A focival akkor került újra kapcsolatba, amikor 2016 előtt elvállalta az U21-es válogatott erőnléti felkészítését, de dolgozott Verrasztó Dávid és Kozma Dominik úszókkal, illetve a futballban a III. kerületi TVE-nél és Gödön is. És most ambiciózus céljai vannak Egerben: azt nem tudjuk, bajnokok lesznek-e, de hogy erőnlétben mindenkit verni fognak, az szinte biztos. Hogy miért? Hát mert ezt nyilatkozta: