Candide Thovex az az ember, akinek a lábain mindig síléc van, de amit azokkal művel, az már évekkel ezelőtt nagyon eltávolodott a legtöbb dologtól, amit az átlagemberek síelésnek hívnak. Thovexnek gyakorlatilag mindegy, hogy mi van a lécei alatt, ha elég nagy a tempója, átmegy rajta.

A lenti videó egy reklám, de ettől most tekintsünk is el, mert Thovex most még magához képest is extrém mutatványt adott elő. Teljesen új szintre emelte a vízisít azzal, hogy a hullámszörffel ötvözte náhány snitt erejéig.

Az meg csak hab a tortán, hogy síszörf (vagy hogy lehetne ezt nevezni?) közben szokásához híven állandóan szaltózgat, mintha máshogy nem lehetne közlekedni.