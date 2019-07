A Tiger Electronics Furby nevű játéka 1998-ban debütált, és az első három évben negyvenmilliót adtak el a bagolyszerű figurákból. És ez a termék nemcsak a gyerekek fantáziáját mozgatta meg, a felnőttek például nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mégis hogyan is működnek, ezért jól feboncolták őket, és volt, aki Furby-orgonát készített. És ez nem minden, a Mashable szerint vannak, akik szörnyszülötteket fabrikálnak belőlük, és az Instagramon, Discordon, illetve a Tumblren is kedves kis közösségekbe szerveződtek, mindenki lelkesen tölti fel, hogy mit is alkotott.

Fotó: original.long.furby / instagram

Van, aki fakezeket varrt egy Furbyre, van, aki egy óriási farmertestet alkotott neki, van, aki pedig pónit készített egy ilyen játékból, és a műfajon belül nagyon sokan vannak, akik hosszú, hernyószerű lényeket csinálnak belőlük.