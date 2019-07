A Poolside FM segítségével egy pasztelszínű, kilencvenes évek Mac-rendszerére emlékeztető dizájn nyílik meg a böngészőben, ahol három különböző hangulatú (Poolside FM, Hangover Club, Tokyo Disco) playlist pörög, plusz egy kis ablakban korabeli VHS-klipek is. Amikor ezt a posztot írom, a szerkesztőség felett épp tök sötét van, és mindjárt lecsap az apokaliptikus eső, úgyhogy a Poolside FM-re hatalmas szükség van most. (Az oldal amúgy 2014-ben indult, csak most kapott egy redizájnt.)