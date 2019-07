Pedig a megtekintések terén nekünk sincs szégyenkezni valónk – elég csak Fazekas Sándor egykori agrárminiszter legendás megtekintésére gondolni –, a legkülönfélébb dolgokat nagy szakértelemmel megtekinteni képes Kim Dzsongun pedig aglobális megtekintéstörténet igazi nagyágyúja. Az orosz elnök viszont még ebből a mezőnyből is kiemelkedik, ha ő valamit megtekint, akkor ott bizony további megtekinteni valónak már helye nincs.

Putyin ezúttal a tenger mélyén gondolta megtekinteni a II. világháború alatt, 1942-ben a Hogland-sziget közelében elsüllyedt Scsuka-308-as szovjet tengeralattjárót a Finn-öbölben, úgyhogy be is pattant egy C-Explorer 3.11 minitengeralattjáróba, és az MTI képének tanúsága szerint a megtekintés annak rendje és módja szerint meg is történt:

Putyin egyébként nem ma kezdte a tengeralattjárós megtekintéseket, néhány éve volt már egy emlékezetes merülése, akkor a frissen annektált Szevasztopol mellett tekintett meg egy víz alatti hajóroncsot.