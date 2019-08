2019 augusztusának végén nem igazán tűnik kérdésesnek, hogy az év egyik legmeghatározóbb albumát Billie Eilish készítette. Az egy dolog, hogy mit gondolnak a kritikusok és egy másik, hogy mi az, amit hallgatnak is az emberek. Ugyanis a kirobbanó kritikai siker ellenére, a 17 éves énekesnek hosszú heteken keresztül nem sikerült megszereznie az amerikai Billboard slágerlista első helyét, ami még napjainkban is a siker egyik alapvető fokmérője.

A Bad Guy 9 héten keresztül nem tudott előrelépni a második helyről, végül augusztus 19-én legyőzte a nyár legnagyobb szenzációját az Old Town Roadot, és elérte az első helyet. Az öröm viszont nem tartott sokáig, a héten már le is taszította az első helyről Shawn Mendes és Camila Cabello duettje, a Señorita. Ez utóbbival kapcsolatban érdekesség, hogy idén ez már a második olyan listavezető, amit egy férfi és egy nő duettje (márciusban Lady Gaga és Bradley Cooper közös száma a Shallow vezette a Billboard listáját).

Legutóbb 1987-ben fordult elő, hogy két ilyen dal is az első tudott lenni. Akkor Aretha Franklin és George Michael dala az I Knew You Were Waiting (For Me), illetve Bill Medley és Jennifer Warnes klasszikusa az "(I've Had) The Time of My Life" szerezte meg az első helyet.