Számtalan nagyobb védés volt a futballtörténelemben. Fontosabb meg aztán pláne. Eredetibb, őrültebb, ikonikusabb és feleslegesebben bravúros viszont egy sem.

Természetesen René Higuita skorpióvédéséről van szó, amit a kolumbiai válogatott legendásan hibbant kapusa kereken 24 évvel ezelőtt, 1995. szeptember 6-án mutatott be egy Anglia elleni barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Wembley-ben.

Mint Michelangelo a következő remekművét a formátlan sziklában, úgy látta meg Higuita élete pillanatát Jamie Redknapp elszabott ívelésében. Ami ezután következett, megpróbálhatnánk valahogy szavakba önteni, de aki látta, úgysem felejtette el. Aki meg nem látta, hát épp itt az ideje.

Bár sokan a söprögetőként is funkcionáló modern kapusok előfutárának tartják a posztjáról rendre elcsatangoló kolumbiait, ez teljes tévedés. Higuita még a legvisszafogottabb napjain is minimum Maradonának képzelte magát. Ha sikerült megkaparintania a labdát, két-három cselnél előbb biztos nem szabadult tőle. Amiből számtalan parádézás mellett egy vébékiesést is sikerült összehoznia 1990-ben. A következő, 1994-es világbajnokságról 9 hónapos börtönbüntetése miatt maradt le, amit azért kapott kapott, mert közvetítőként segédkezett egy Pablo Escobar által megrendelt emberrablásban.

Életének érdekesebb epizódjai közé tartozik még, hogy 2005-ben felismerhetetlenre plasztikáztatta magát, miután megszavazták Kolumbia legcsúnyább ikonjának.