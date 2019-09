Bálint György életéről a napokban jelent meg egy könyv, és ennek alkalmából a Hadik Irodalmi Szalon keretében meghívták egy beszélgetésre.

A közel másfél órás, felolvasásokkal tarkított beszélgetés során a századik születésnapját a nyáron ünneplő Bálint gazda sokféle történetet elmesélt, a munkatábortól kezdve az élethez fűződő viszonyán át családi anekdotákig. A teljes beszélgetést erre tudja meghallgatni >>>

Az est végefele közeledve arról kérdezték, hogy számít-e arra, hogy az utódai a nyomdokaiba lépnek, lesz-e olyan, aki továbbviszi az örökségét.

Továbbviszik Bálint gazda mesterségét

Bálint György erre elmesélte, hogy ahogyan a felmenői is mind a termőfölddel, a kertészettel, a gazdálkodással foglalkoztak, úgy az utódaira is igaz ez. Olyannyira, hogy a nyolcéves dédunokája nagy gombász, aki sokat is tud a gombákról, így Bálint gazda bízik benne, hogy még a legfiatalabb generáció is a nyomdokaiban jár majd, nem csak a fia és az unokája.