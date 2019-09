Négyszázezer forintnak megfelelő összeget fizet az amerikai USDish, aki megnyeri az általuk meghirdetett játékot. Ahhoz, hogy valaki indulhasson, október középéig ki kell töltenie egy jelentkezési lapot, és a szükséges adatok begépelése után maximum 200 szóval le kell írni, miért ő a tökéletes jelölt arra, hogy megnézzen 13 King-közeli filmet.

Az 1300 dollárért meg kell dolgozni. A nyertesnek dokumentálni kell, hogy hányszor ijedt meg, hogy mennyire ugrott meg a szívverése és hogy mennyire nehéz volt az alvás a mozizás után. A másik hátulütő az, hogy a cég előre összeállított egy listát a megnézendő filmekből, és ettől nem lehet eltérni. Ez lenne az:

Carrie (az eredeti vagy a felújított változat)

A kukorica gyermekei

Christine

Creepshow - A rémmesék könyve

Cujo

Álomcsapda

Az(az eredeti vagy a felújított változat)

A köd

Kedvencek temetője (az eredeti vagy a felújított változat)

Borzalmak városa

Ragyogás

Sorvadj el!

Tortúra

De hogy valami jót is írjunk, amellett, hogy a győztes minden filmet ingyen nézhet meg, kap egy aktivitásmérőt is, valamint olyan, az otthoni moziélményhez nélkülözhetetlen kellékeket, mint a pattogatott kukorica, egyéb nassolnivalók és egy jó puha takaró, meg persze Stephen King-ajándéktárgyakat, és egy kupont, amivel elmehet a moziba az Az - Második fejezet vagy a Doctor Sleep egyik vetítésére. (via CNN)