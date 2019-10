Jake a golden retriever egy nagyon boldog kutya, a gazdái szerint mindig is az volt, kivéve, mikor szintén retriever barátja Molly eltávozott a végtelen kutyafuttatók világába. Jake onnantól kezdve mérhetetlenül szomorú volt, egészen addig, míg a gazdái haza nem állítottak Addie-vel, a kölyök retrieverrel. Ekkortól Jake és Addie elválaszthatatlanok lettek.

Aztán Jake-nek látásproblémái lettek, az orvosok azt mondták, hogy nem termel több könnyt a szeme. Két lehetőség volt, az egyik, hogy Jake elveszti mindkét szemét, vagy hogy elaltatják. A kutya gazdái sokat gondolkoztak, mennyire barbárság megvakítani a kutyájukat, de úgy döntöttek vállalják a műtétet. Nem bánták meg, azt mondják Jake már a műtét másnapján ugyanolyan boldog volt, mint a régen, ebből is egyértelművé vált számára, hogy milyen sokáig szenvedett korábban.

Arra viszont ők sem számítottak, hogy Addie mennyit segít majd Jake-nek. Gyakorlatilag nem mozdul mellőle, ha pedig új helyre mennek, például kirándulni, akkor vakvezető kutyaként viselkedve segíti Jake-et, hogy merre menjen, hogyan lépjen, és hogy nehogy baja legyen.

A nagyon cuki kutyabarátságról a Goog Morning America számolt be, és most mutatjuk a videót is arról, hogy a kutyák nem csak az ember legjobb barátai, de egymással is milyen jófejek.

Aki most éppen könnyes szemmel ölelgeti a saját kutyáját, annak ajánljuk a két retriever közösInstagram-oldalát is, többek között ilyen képek miatt: