Japánban szívesen átvesznek és ünnepelnek a maguk módján angolszász jeles napokat, így a halloween, a mindenszentek estéje és a környező napok is kedvelt őszi időszak a japánok számára is. Ilyenkor a belvárosi boltok szezonális dekorációt kapnak, csontvázak, vámpírok, boszorkányok, denevérek rémisztgetik szelíden az embereket midenfelé, a szórakozóhelyek, baráti társaságok tematikus partikat, házibulikat rendeznek, sok lakás, ház ajtajában, ablakában töklámpás világít esténként. Ezekben a napokban (kissé lazán kapcsolódóan) energiafelhasználási és -takarékossági, belföldi-külföldi turisztikai kiállítást és vásárt is tartottak a tokiói Ueno park közepén, félúton az állatkert és nemzeti múzeum között. Itt botlottam november első napján, pénteken, töklámpások helyett csodálatos papírlámpásokba.

22 Galéria: Csodálatos papírlámpások a tokiói Ueno parkban Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Annyit sikerült megtudnom, hogy az elképesztő kézügyességről árulkodó alkotások egy pályázatra készültek, amire amatőrök nevezhették be alkotásaikat. A lényeg az, hogy a 2020-as tokiói olimpiai játékok érmesei speciális japán papírra, mino vasira nyomtatott oklevelet kapnak majd, amit Gifu prefektúra nemzeti örökségnek nyilvánított papírkészítői szállítanak majd. A feladat az volt, hogy ebből, a papíreperfa rostjaiból, ősi technikával készülő merített papírból alkossanak minél különlegesebb papírlámpást, úgy hogy legfeljebb enyvet és fogpiszkálókat használnak a kívánt forma elérése érdekében.

22 Galéria: Csodálatos papírlámpások a tokiói Ueno parkban Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Az eredmények az origamiművészet és az geometrikus-organikus-metabolikus struktúraépítés közti széles mezőn mozognak, némelyik olyan, hogy el se hiszi az ember, hogy kézzel készült tárgyat lát, nem pedig valami 3D-nyomtatóval készült fura objektumot. Emlékszem milyen büszke voltam pár évvel ezelőtt az első, saját kezűleg faragott töklámpásomra (és hogy nem vágtam le közben egyik ujjamat sem), nos, ezek a műalkotások kicsit magasabb színvonalat képviselnek az őszi hangulatvilágítás terén, mint az én csálészájú, két foggal vigyorgó lámpásaim.