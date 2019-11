Facebookon lavina módjára tarol minden útjába kerülő tartalmat az a videó, amit egy Dél-Tirolban lezúduló lavináról késztettek. Mivel a Youtube-ra felkerült verzióban rémisztően idegesítő a zene (ebben a kommentelők is egyetértettek, ezért megkerestem a Facebookon fellelhető eredeti hangos verziót, amiben még egész szórakoztató is, amikor az operatőr megdöbbenten felkiált, hogy: "Oh Gott! Scheisse!" Hogy ezt hogy lehetett bárgyú zenére lecserélni, számomra is rejtély.

Fotó: facebook