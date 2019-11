Schobert Norbert fitnesz- és étkezéstanácsadási császárnak van egy kevésbé ismert énje is, ez a pénzügyi guru. Nekem már évekkel ezelőtt volt szerencsém találkozni vele, amikor riportoznom kellett egy fergeteges kamukonferenciáról, amelyen ő volt a sztárvendég, most azonban a közösségi médiának hála a szélesebb közönség is megismerheti a Norbi-féle közgazdaságtan alapvetéseit.

Ugyanis - mint azt a 24 észrevette - Schobert Facebook élőben állt neki megfejteni a pénz és a meggazdagodás mibenlétét a hétvégén. Alapvetően (az arckifejezése alapján nem különösebben érdeklődő, ellenben szóhoz jutni sem hagyott) fiának magyarázta, hogy is mennek a dolgok, de szerencsére Norbi van elég exhibicionista ahhoz, hogy mindezt a nyilvánosság előtt tegye, így mi is csemegézhetünk a 27 perces anyagból. A videóban kifejtett elmélet szerint

Valahonnan a középkorból vagy a kommunizmusból vannak azok az elvek, hogy azt gondolják az emberek, hogy a pénz az olyan, mint a krumpli. Tehát hogy van egy nagy tál és a gazdagok ebből nagyon sokat kivesznek és nagyon kevés marad a szegényeknek. Ezért nehéz a szegények sorsa, mert a gazdagok nagyon sokat elvesznek a szegényektől, de ez nem igaz. Lehet hogy ez régen igaz volt a feudalizmusban, amikor volt egy adott termény. De ma már, akár virtuálisan, a bankszámlánkon, akár nyomtatva, de bármennyi rendelkezésre áll, korlátlan. Ez egy energia.

A dolog bónusz viccfaktora, hogy bizonyos korlátozott körülmények között, az államok vonatkozásában ez utóbbiban (mármint nem abban, hogy energia) Norbinak még igaza is lehet, legalábbis az utóbbi években felfutóban levő " target="_blank" rel="nofollow">modern monetáris elmélet szerint, amiről bővebben itt olvashat. A selfmade pénzguru Schobert csak azt felejti el megemlíteni, hogy az egyenlőtlenségek mértékét kritizálóknak többnyire az a bajuk, hogy a sokak munkája által létrehozott gazdasági érték nagyja túl kevés ember kezében összpontosul, nem az, hogy fizikailag "nincs elég pénz".

Később Norbi a gazdaggá válás titkát is megfejti:

Ha körülötted minél több gazdag ember kezd élni, az egy óriási esély arra, hogy te magad is gazdag legyél.

Ebbe egyébként a NER világán belül kifejezetten nehéz belekötni, tényleg sok múlhat azon, ki kinek a szomszédja, kollégiumi szobatársa, volt feleségének az új férje, és még sorolhatnánk. Norbi szerint viszont mindez egészen a takarítói szintig érvényes:

Vegyünk egy példát: mondjuk ablakot pucolunk. Ha körülöttünk sok gazdag ember van, akkor sok helyre hívnak ablakot pucolni, drágábban tudok ott ablakot pucolni és értelemszerűen egy idő után, ha van eszem és hitem és tervem, akkor már én szervezem az ablakpucolást.

Schobert logikájából kiindulva tehát ha mégse gazdagodtunk meg, akkor az a mi hibánk, mert rosszul helyezkedtünk, illetve nem melóztunk elég keményen (erre a nagybetűs életből vett példákat is felhoz). Ez pompásan hangzik, de statisztikailag sajnos nem igazolható. A teljes fejtágítás itt érhető el.