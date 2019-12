"Az ország legmodernebb CT-jét avattuk ma fel!" -írják a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet honlapján.

A CT különlegessége egyrészt az, hogy a többi gépnél is többet tud, másrészt pedig az, hogy az intézet orvosa, Prodan Zsolt bedobta az ötletet, hogy varázsoljanak fényfestést az újonnan érkezett CT-re. Az álom pénteken teljesült is, így a CT karácsonyi hangulata miatt most már a kórház gyermek betegei sem fognak annyira félni a vizsgálattól.