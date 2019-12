Budapest Bikers Hand Out Sandwiches and Hope for Christmas azaz Budapesti bringások szendvicseket és reményt osztogatnak karácsonyra címmel jelent meg egy cikk a New York Timesban a Budapest Bike Maffiáról, azaz arról a civil kezdeményezésű szervezetről, ami a rászorulóknak oszt ételt.

"Nemcsak jó adni, hanem ez a kötelezettségünk is. Pozítv élmény segíteni valakinek" – mondja a BBM-et alapító Havasi Zoltán a cikkben, ami bemutatja röviden a szervezet lényegét, és felvázolja a hajléktalanság helyzetét is, egész pontosan azt, hogy ez büntetendő Magyarországon.

A cikket itt lehet elolvasni, ez pedig egy 2018-as cikkünk a Budapest Bike Maffiáról.