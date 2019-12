Elég jó passzban van az utóbbi időszakban a Qualitons. A zenekar a Red Hot Chili Peppers váratlan felbukkanása óta kiadta 2018 szerintünk legjobb nagylemezét, első magyar zenekarként felléptek az amerikai KEXP legendás stúdiójában (erről meséltek később a Stenk Podcastben is), és most decemberi trafós duplakoncertjükre minden jegy elkelt (az egyik koncertet az Index élőben közvetíti majd).

A zenekar korábban már kiadta a kultikus Kex zenekar Zöld sárga c. számának angol nyelvű feldolgozását, de Amerikában, a KEXP stúdiójában már magyarul adták elő a dalt. Eddig ez a verzió külön nem volt elérhető, de most nem csak felrakták a netre, hanem egy komplett lemezt is kiadnak hamarosan kizárólag Kex-feldolgozásokból.