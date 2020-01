A TDF-1 névre keresztelt projekt keretében két korábbi, teljesen menetre kész F1-kocsit is eladásra kínálnak, igaz, nem az eredeti motorokkal, és más átalakításokat is végeztek rajtuk (például átfestették őket), de a látvány attól még ugyananyira pazar, és hát Instán pózolni is tökéletes.

Az egyikük egy 2011-es Marussia MVR-02-es, a másik viszont egy olyan 2012-es Sauber C31, ami három dobogót is szerzett abban az idényben, sőt, Sergio Pérez majdnem nyert is az egyikkel Szepangban, ahol végül csak 2,2 másodperccel kapott ki a ferraris Fernando Alonsótól.

A TDF (Tour-de-Force) mindkét kocsit kicsit ellenállóbbá tette, hogy az átlagsofőrök is elbírjanak velük, a legfontosabb viszont, hogy az eredeti, 2,4 literes, V8-as motorokat 1,73 literes turbófeltöltősekre cserélték, és 9000 fordulatra limitálták ezeket.

Fotó: Rick Noel / Tour-de-Force

A kocsikban működik a DRS is, de beépítettek egy biztonsági rendszert, ami automatikusan bezárja a hátsó szárnyat, ha a vezető véletlenül akkor nyitná ki, amikor abból gond lehet.