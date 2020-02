Fotó: Krisiun / Facebook

Jair Bolsonaro, a homofób, nőgyűlölő, erdőirtó elnök talán mára elérte, hogy az európai embereknek ne a szappanopera legyen az első, ami eszükbe jut Brazíliáról. (Vagy a foci, persze.) Emellett persze a Sepultura, a világ egyik legnagyobb hatású metálzenekara is dolgozik azon pár évtizede, hogy ez ne így legyen, és aki számára a Sepultura jobb hívószó mind az elnöknél, mind a szappanoperáknál, mind pedig Ronaldónál, azok számára lehet igazán releváns információ, hogy épp egy hónap múlva, március 24-én Budapesten koncertezik a második legismertebb, és alighanem legkönyörtelenebb brazilmetálegyüttes, a Krisiun, a három Kolesne tesó idén már harminc éves extrém/grind/death metál zenekara.

És amíg - ahogy az a lenti klipen is látszik - máshol tízezrek előtt játszanak, megjegyzem, teljesen megérdemelten, addig nálunk a Dürer Kertnek is csak a kistermében kaptak helyet. Persze ha a tízezres számot nem is, de azt még elérheti a következő hónapban majd hisztérikusan megnövekvő kereslet a jegyekre, hogy átkerüljön a nagyterembe, onnan meg legközelebb már egyenes út vezet a Puskás Stadionba. Hallgassák meg az alábbi nótát, tegyék a szívüket a kezükre, és mondják, hogy nem lenne indokolt!