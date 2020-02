Sztónerkörökben népszerű időpontban, 4 óra után 20 perccel törtek be ismeretlenek egy floridai üzletbe vasárnap, ahol marihuánát vettek magukhoz, majd fizetés nélkül távoztak. Az orvosi marihuána ugyanis legális az államban, de aki ilyen formában szerzi be, az továbbra is bűncselekményt követ el, körözik is a betörőket.

A két maszkos rabló dolga végeztével, 4 óra 25 perckor már el is távozott a Truelive marihuánaforgalmazó üzlethelyiségéből, ebben az is segítette őket, hogy egy harmadik társuk egy fekete Camaróval várta őket a bolt előtt.

A Trulieve állami cég, „Florida első és piacvezető orvosi kannabisztársaságának” írja le magát. 45 üzletük van a dél-keleti államban. A rendőrség arról nem adott ki tájékoztatást, hogy mit és mekkora értékben loptak el a boltból. (Smoking Gun)