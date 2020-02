Virág János, Lukácsháza polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a WHO és a magyar népegészségügyi szerv ajánlásait is figyelembe véve a következő nehéz döntést hozták meg:

Nem tartjuk meg a VII. lukácsházi böllérversenyt és pincés kemencés napot.

Pedig Kis Grófo is fellépett volna.

