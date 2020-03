A failvideók vaskos gyűjteményéből is kiemelkedik az, amikor egy havat eltakarító férfi olyan szerencsétlenül vagy inkább szerencsésen, megítélés kérdése esik el, hogy az elejtett lapátja úgy csattan a jégen, mint ahogy a Nirvana Smells Like Teen Spirit című száma kezdődik.

Hasonlót produkált a Heathrow reptér zörgő mozgójárdája is, ami pont olyan ütemben döcög, mintha éppen a Smith How Soon Is Now című számába kezdene bele.

Ha tetszik a műfaj, akkor még ezt az őskövület videót ajánlanám, ebben találni még két másik hasonló feldolgozást.