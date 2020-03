Nagyon nyugtalanítónak tartom, hogy a Hachette kiadó úgy döntött, mégsem adják ki Woody Allen könyvét. Nem őmiatta: marhára nem érdekel Mr. Allen. Az a gondolat zavar, hogy vajon legközelebb kit némítanak majd el. Ha már elkezdték, a második mindig könnyebben jön.

Így kommentálta Stephen King, hogy Ronan Farrow és a vele egyetértők tiltakozása miatt a Hachette könyvkiadó úgy döntött, mégsem adják ki Woody Allen önéletrajzát.

King egy másik tweetben azt is hozzátette, ezzel együtt egyébként azt is rossz döntésnek tartotta, hogy ugyanaz a kiadó adja ki az Allen-életrajzot, amely Ronan Farrow (Allen fia és bűnösségének legvehemsebb hangsúlyozója) szexuális bántalmazókról szóló könyvét is kiadta.

Ha pedofilnak tartod, akkor ne vedd meg a könyvét. Ne nézd meg a filmjeit. Ne menj el a Carlyle bárba, amikor ott zenél. Szavazz a pénztárcáddal... és azzal, hogy nem nyitod ki. Itt, Amerikában mi ezt így intézzük

- tette még hozzá.