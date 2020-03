A kaméleonok meglepően jó fej, nagyon szerethető állatok. Egy hüllő? Igen, egy hüllő. Ha idegent látnak, vagy főleg, ha egy tükröt, akkor nagyon bevadulnak, felfújják magukat, mérgesek. Ám, kézhez szoktathatóak, a miénk például egy-egy családtag láttán, mad megveszik azért, hogy kijöhessen a terráriumból, szeret rajtunk is mászkálni, néha meg megindul, és váratlan helyekre vándorol.

Vizet elvileg csak a levelekről nyalogatnak, de mi például orvosi fecskendővel is szoktuk itatni. Imádja.

Azt azonban még mi, elfogult kaméleonosok sem gondoltuk volna, hogy a koronavírus idején is tanulhatunk tőlük. Zeke, egy Angliában élő, és mindenféle netes csatornán követhető kaméleon azonban most kézmosásból is példát mutatott a világnak.

Valójában én is megpróbáltam a kézmosást, de azért vannak még renegát kaméleonok.

Kövessük inkább az angol példát!

És mint a videóban is látható, legalább 40 másodpercig tart egy alapos kézmosás!