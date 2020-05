Úgy tűnik, Új-Zélandon komolyan veszik a járványügyi intézkedéseket, ugyanis bár maga a miniszterelnök szeretett volna beugrani egy kávézóba,

de még őt is elküldték, mivel a szabályok szerint csak bizonyos számú ember tartózkodhat nyilvános helyeken egyszerre, és a kávézó már tele volt.

De mindenki megnyugodhat, Jacinda Ardern kormányfő és az élettársa, Clarke Gayford végül azért el tudta költeni a brunchát, ugyanis idővel felszabadult egy hely (micsoda véletlen). A miniszterelnök barátja vállalta a felelősséget a dologért, ugyanis szerinte az ő feladata lett volna asztalt foglalni.

Új-Zélandon nemrég lazítottak a korlátozó intézkedéseken, de az a szabály továbbra is érvényben van, hogy az embereknek távolságot kell tartaniuk, ezért korlátozzák az éttermek kapacitását és a gyülekezőket is. A szigeten csütörtök óta csak egy új beteget jelentettek, és a körülbelül 1500 regisztrált betegből több mint 1400-an már meggyógyultak, az országban mindössze 21 ember halt bele a koronavírusba eddig. Az új-zélandi iskolák is hamarosan újranyithatnak, azonban a miniszterelnök szerint a járvány máris súlyos gazdasági károkat okozott az országnak, és kemény tél elé néznek.

Egyébként egyszer a magyar miniszterelnök is hasonló helyzetbe került, neki egy orvosi rendelőben kellett volna várakoznia, szerencsére a magyarok nem olyan önzőek, mint a kivik, és előreengedték az ország első emberét.

(Sky News)