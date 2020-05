A fővárosban három helyen is nyílik júniustól autósmozi, amik most újabb virágkorukat élik, lévén a járvány miatt a hagyományos mozik még nem nyithatnak ki. Szombaton a tatabányai Parkban is autósmozi nyílt, csaknem 15 év után először.

A park egyébként 150 autó befogadására alkalmas. Jegyet autóként kell váltani, egy autóra szóló jegy szektortól függően 4500-5000 forintba kerül.