Bár a Metallica is beszállt a múltidézésbe, és a járvány alatt régi koncertvideókat tett ingyenesen elérhetővé, és adakozni is lehetett, az együttes frontembere ennél is továbbment.

James Hetfield a nagy ráérésében asztalokat kezdett gyártani, az elkészült asztalokért pedig játszani lehet, az összes befolyt összeg pedig a Metallica All Within My Hands nevű alapítványához megy, és jótékony célokat szolgál. Egy nevezés 10 dollár, és annyiszor dobják valaki nevét a nagy kalapba, vagy leginkább zsákba, ahányszor 10 dollárt befizet.

Vagyis simán lehet, hogy olcsóbban jut valaki hozzá Hetfield asztalához, mintha az IKEA-ban venne egyet.

A leírás szerint az asztalokat Hetfield a saját garázsában csiszolgatta és rakta össze. Jó, nem étkezőasztalra kell gondolni, de azért így is elég menő a dolog, főleg hogy alá is írja, meg személyreszabott lesz az egész.