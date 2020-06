Fotó: Debreceni Állatkert

Az Index olvasóinak nem kell bemutatni a Debreceni Állatkert lámáit, ugyanis több népszerű posztunkban szerepeltek már. Tavaly áprilisban mutattunk egy családi fotót a frissen született tarka lámacsikóról és a szüleiről, majd idén áprilisban is megírtuk, hogy újabb tarka lámák születtek Debrecenben. A csikók azért tarkák, mert egy fekete csődörtől és fehér kancától születtek.

Most az állatkert arról számolt be, hogy május végén és június elején két újabb lámacsikóval bővült a debreceni csapat. A közleményben azt is írják, hogy a hazai közönségnek nincs sok ideje, hogy megismerkedjen a legfiatalabb állatokkal, mert a lámák egy hímből és annak nőstényeiből álló csapatokban élnek, tehát a csikók ivarérésüket követően el fognak költözni Debrecenből.

Fotó: Debreceni Állatkert

A most született csikóknak is Negro, a fekete csődőr az apja, és az újszülöttekkel együtt már tíz láma él a debreceni intézményben.

A lámák a legnagyobb tevefélék Dél-Amerikában, a vadon élő guanakóból háziasították őket, és mára világszerte népszerű haszonállatnak számítanak. A megfelelő környezetben nevelkedett egyedek barátságosak és kíváncsiak, a közhiedelemmel ellentétben pedig csak fajtársaikat köpik le, és őket is főként dominanciaharcok során, olvasható az állatkert közleményében.