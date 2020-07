Igen, én is annyit tudok erre mondani: tessék, hogy tetszik mondani?! Június 29-én a Variety oldalán megjelent egy beszélgetés, aminek keretében Anne Hathaway és Hugh Jackman arról beszélgetnek, hogy Christopher Nolan filmjeinek forgatásán (pl. Memento, Eredet, A sötét lovag) nincsenek székek, nem lehet leülni. Hathaway ki is fejti, hogy milyen jó, hogy nem lehet leülni, mert mindenki dolgozik, és nem lazsál, illetve Nolan filmjeit mindig olcsóbban, határidő előtt fejezik be, úgyhogy biztos igaza van.

Az Indiewire viszont megkérdezett pár embert, aki volt már valaha Nolan-film forgatásán, és elmondták, hogy hát ez egy elég nagy marhaság, miért ne lehetne leülni székekre ilyenkor. Merthogy lehet, nincsen megtiltva. Ami meg van tiltva, az a mobiltelefonok használata, illetve a dohányzás, de állítólag az utóbbit jobban sikerült, mint az előbbit.

Kelly Bush Novak, Nolan sajtósa elmondta, hogy van egy olyan szék, amit a rendező nem használ, az pedig a visszajátszásnál a monitorok elé helyezett szék, amiből nézve megnézhetné, hogy mit is vett fel. Novak elmondta, hogy ezeket a székeket ilyenkor hierarchia szerint szokták elrendezni (a rendezőé van legelöl), Nolan viszont nem szokott élni a lehetőséggel. De igenis vannak székek.