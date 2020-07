A Board Game 12 hihetetlenül sikeres történet, olyan olajozottan működött az elmúlt évben, mint kevés dolog az országban. A tavaly áprilisi verseny lényege az volt, hogy a jelentkező csapatoknak 12 óra alatt, az ott megismert hozzávalókból estére elő kellett állni egy működőképes, vadonatúj társasjátékkal - és majdnem négyszázan versenyeztek, 76 játékot adtak le este 9-kor. Erről itt írtunk:

Aztán a zsűri kiválasztotta a legjobb játékokat (ezeket is kipróbáltuk), majd az év végére, a karácsonyi szezonra két nyertes már ott is volt a boltok polcain, végleges szabályokkal, dizájnnal, ahogy azt kell. Ráadásul tényleg jók lettek:

És bár akkor, amikor rendesen a versenynek kellett volna lennie, épp tombolt a járvány, most megvan az időpont: augusztus 29-én újra megrendezik a versenyt.

Ezúttal, már csak azért is, hogy ne legyen iszonyatos tolongás, 50 darab, egyenként maximum 4 fős csapat nevezhet a versenyre. Illetve nem egyszerűen nevezésről van szó: a szervezők egy több hónapon át tartó „mini” társasjátéktervező-versenyt indítottak a Facebookon, ahol a legjobbak már idő előtt biztosíthatják a helyüket a „nagy” versenyre. A szervezők minden hónap elején kitesznek az esemény hivatalos Facebook-oldalára pár alkatrészt, a résztvevőknek 30 napjuk van, hogy beküldjék ötleteiket. Sőt: még ezek közül is megjelenhetnek hivatalosan kereskedelmi forgalomban a legjobbak; az egyik nyertes már várja is a megjelenést.